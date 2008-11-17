Україна і НАТО не потрібні один одному?

Київ. 17 листопада. УНІАН. Сьогодні внаслідок неадекватних внутрішніх і зовнішніх політичних обставин Україна і НАТО виявилися не потрібними одне одному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр КУЗЬМУК (фракція Партії регіонів) сьогодні на прес-конференції «Хто кому потрібен більше: Україна НАТО чи НАТО Україні?».

«За 17 років незалежності сьогодні внаслідок неадекватних внутрішніх і зовнішніх політичних обставин ані Україна не потрібна НАТО, так само як і Альянс не потрібний нашій державі», - сказав О.КУЗЬМУК.

На його думку, найбільший розвиток у відносинах Україна-НАТО відбувся у 1999 році, а от регрес у відносинах, як підкреслив народний депутат, почав відбуватися з 2005 року.

Як пояснив О.КУЗЬМУК, це пов’язано з тим, що у 90-х роках минулого століття Україна як ніколи була потрібна НАТО. За словами політика, це обумовлювалося наявною на той час геополітичною ситуацією після розпаду СРСР, внутрішньою стабільністю у державі та наявністю в Україні могутніх Збройних сил.

«Сьогодні через внутрішньополітичну нестабільність, непередбачуваність державної політики лідери таких європейських країн, як Німеччина і Франція, та інших продемонстрували нашій державі своє правильне розуміння ситуації, яка має місце в Україні», - сказав О.КУЗЬМУК.

Що стосується потреби України в Альянсі, то політик наголосив, що зараз такої потреби немає, адже, на переконання О.КУЗЬМУКА, на сучасному етапі НАТО не здатен захистити Україну, насамперед через відсутність такого прямого ворога.

«Заяви сьогоднішнього керівництва України, що нам загрожує Росія, є провокаційними і дилетантськими. Росія нам не може загрожувати, адже вона добре розуміє, у що це їй може обійтися», - сказав О.КУЗЬМУК.

Визначаючи шляхи забезпечення оборони України в сучасних умовах, О.КУЗЬМУК наголосив на необхідності створення глобальної безпекової системи за участю провідних світових гравців, у тому числі й України.