В 2006 році Україна ”поставила” до ЄС 100 тис. мігрантів

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. В 2006 році Україна разом з Китаєм та Британією посідала 4-те місце за кількістю мігрантів, що оселилися в ЄС-27.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Євростату.

Загалом, кількість мігрантів, що оселилися в країнах-членах ЄС в 2006-му році становила близько 3 млн. осіб, з них майже 40%, або 1,2 млн. осіб становили громадяни інших країн-членів.

Найбільше мігрантів, що оселилися в країнах-членах ЄС в 2006 році були вихідцями з Польщі (290 тис. осіб), Румунії (230 тис. осіб) та Марокко (140 тис. осіб). З України, Китаю та Великобританії, які посіли четверте місце, прибули приблизно по 100 тис. мігрантів.

Найбільше іммігрантів в 2006 році було зареєстровано в Іспанії (803 тис. осіб), Німеччині (558,5 тис. осіб) та Великобританії (451,7 тис. осіб), які разом прийняли 60% всіх мігрантів в ЄС.

У співвідношенні до населення країни найбільша частка мігрантів була зареєстрована в 2006 році в Люксембургу (28,8 мігранта на 1 тис. населення), Ірландії (19,6 мігранта), Кіпрі (18,7), Іспанії (18,1) та Австрії (10,3). В середньому в ЄС-27 було зареєстровано 6,2 мігранти на тисячу населення.

Найбільше мігрантів, що оселилися в країнах-членах ЄС, прибувши з третіх країн, зареєстровано в 2006 році в Словенії (90% від всіх іммігрантів), Румунії (86%), Португалії (84%) та Чехії (83%). Загалом частка мігрантів, що прибула з третіх країн перевищувала частку мігрантів з інших країн-членів ЄС в 17-ти з 27-ми країн.

В семи країнах-членах ЄС в 2006 році було зафіксовано перевищення кількості мігрантів, що прибули з інших країн-членів ЄС над кількістю мігрантів, що прибули з третіх країн: Люксембург (84% від всіх мігрантів), Ірландія (77%), Німеччина (57%), Угорщина та Словаччина (по 54%), Австрія (53%) та Бельгія (51% станом на 2003 рік).