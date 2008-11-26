ЄК надала Держприкордонслужбі техніки на 2,3 млн. євро

Київ. 26 листопада. УНІАН. Українські прикордонники отримали від Європейської комісії нову спецтехніку на суму понад 2,3 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, урочиста церемонія передачі найсучасніших переносних тепловізорів для підрозділів державного кордону відбулася сьогодні в Адміністрації Держприкордонслужби за участю голови представництва Європейської Комісії в Україні Жозефа Мануела ПІНТУ ТЕЙШЕЙРА та голови Державної прикордонної служби України Миколи ЛИТВИНА.

Цим заходом продовжено реалізацію програми двостороннього співробітництва Адміністрації державної прикордонної служби України з Представництвом Європейської комісії в Україні у рамках проекту міжнародної технічної допомоги щодо покращення прикордонного менеджменту в Україні. Загальний бюджет проекту - 108 млн. грн., зазначили в Держприкордонслужбі.

Підрозділи прикордонного відомства отримали 65 спеціальних переносних засобів тепловізійного спостереження, кожен з яких коштує 36,4 тис. євро. Всього у рамках цього проекту Державній прикордонній службі України буде передано 287 таких комплектів.

Як зазначили у відомстві, високотехнологічне обладнання, що за своїми характеристиками відповідає найкращим світовим аналогам, було розроблене спеціально для українських прикордонників. Його застосування сприятиме вдосконаленню організації охорони державного кордону України, створенню системи інтегрованого прикордонного менеджменту. Передані Держприкордонслужбі тепловізори дозволяють розпізнавати автомобіль на відстані 7 кілометрів у світлий час доби та 3 кілометрів – вночі. Що ж стосується людини, то за його допомогою її силует можна побачити на відстані 5 кілометрів навіть у нічний час.