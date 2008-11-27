ЄК пропонує витратити 200 млрд. євро на стимулювання економіки

Брюссель. 27 листопада. УНІАН. Єврокомісія пропонує витратити 200 млрд. євро на підтримку економіки в умовах кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідні пропозиції були оприлюднені 26 листопада Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

За його словами, більша частина цих коштів – 170 млрд. євро – має бути виділена з бюджетів країн-членів ЄС, решта 30 млрд. - з бюджету ЄС та за рахунок Європейського інвестиційного

банку. Загальна вартість проекту становить 1,5% річного ВВП країн-членів ЄС.

«Вести справи як раніше – не вибір. Це призведе до жорсткого циклу рецесії (економічного спаду - УНІАН)», - заявив Ж.БАРРОЗУ.

При цьому, Президент Єврокомісії зазначив, що гроші, які наадаватимуться на підтримку економіки, мають бути повернені в майбутньому, задля чого кожна країна-член має розробити детальний план повернення грошей, наданих у вигляді кредитів економіці.

На переконання Єврокомісії, державні гроші мають піти на підтримку екологічних ініціатив, кредити промисловості, а також – за рахунок зниження податків.

Заходи, що пропонуються Єврокомісією не мають вигляду конкретного плану щодо того скільки грошей і на що витрачати країнам-членам, а лише представляють собою набір напрямків витрачання коштів. Що ж до грошей, передбачених виділити з бюджету Єврокомісії, то 5 млрд. з них планується витратити на додаткову енергетичну інфрасттруктуру та створення доступу до високошвидкісного інтернету, 2,1 млрд. євро – на енергоефективність будинків, 0,5 млрд. євро – на підтримку транс-європейських транспортних мереж, ще 0,5 млрд. євро – на інші проекти.

Витрати Європейського інвестиційного банку на кредитування нових проектів на 2009 рік пропонується затвердити в сумі 15,6 млрд. євро.

Міністерство фінансів Ірландії вже заявило, що не братиме участі в схемі стимулювання економіки, запропонованій Єврокомісією, а Німеччина висловилася проти зменшення податків.

«Канцлер (Ангела МЕРКЕЛЬ – УНІАН) переконана, що скорочення податків може розглядатися иільки після федеральних виборів 2009 року», - заявив речник уряду Німеччини Томас ШТЕГ.