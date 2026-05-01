У Венеціанській бієнале ще є час заборонити участь Росії, - Сібіга

Венеціанська бієнале відкриє свої двері для публіки 9 травня, що збіжиться з Парадом Перемоги в Москві, який вперше за 20 років буде значно скорочений.

"Боягузливе рішення" Венеціанської бієнале дозволити Росії брати участь у виставці 2026 року "продовжує завдавати шкоди" організації. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише Politico.

Він закликав заборонити повернення Москви на найпрестижнішу італійську художню виставку.

Зазначається, що його коментарі з'явилися після відставки всього журі Бієнале через суперечливе рішення організаторів дозволити Росії брати участь уперше після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

"Рішення журі про відставку демонструє наслідки рішень, що приймаються провідними міжнародними мистецькими платформами. З самого початку боягузливе рішення Бієнале допустити Росію було ганебним. Сьогодні ми бачимо, як це продовжує шкодити Венеціанській бієнале", - заявив Сибіга.

Венеціанська бієнале відкриє свої двері для публіки 9 травня, що збіжиться з парадом Перемоги в Москві, який вперше за 20 років буде значно скорочений. Обидві події, поряд із великими спортивними заходами, ілюструють спробу президента Росії Володимира Путіна відновити позиції Росії на міжнародній арені, використовуючи культуру та м'яку силу як дипломатичні інструменти. Міністр додав:

"Культура агресора не є нейтральною під час війни і ніколи не повинна використовуватися в інтересах агресора, для виправдання його злочинів та поширення його пропаганди".

Скандал з Бієнале

Раніше цього тижня італійський уряд направив чиновників для розслідування повернення російських художників на венеціанську виставку. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не знає, чи пов'язана відставка журі з інспекцією, але підтвердила свою початкову позицію: "Уряд не поділяє рішення, прийнятого щодо російського павільйону".

ЄС пригрозив скоротити багатомільйонне фінансування наступної Венеціанської бієнале, а Росія та Ізраїль були виключені з числа лауреатів премії цього року. Пізніше міжнародне журі 61-ї Венеціанської бієнале у повному складі подало у відставку.

