У квітні РФ захопила менше територій, ніж у березні, незважаючи на зростання кількості штурмів, - Deep State

У квітні російські війська окупували на 11,9% менше території, ніж у березні, при тому, що кількість штурмових дій, навіть, збільшилася на 2,2%. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State.

"Росіянам треба провести 36 штурмових дій для досягнення у 1 кв км. Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну Констаху і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко", - пишуть аналітики.

Вони зазначили, що найбільше просувань, а саме 36% припадає на Донеччину. В абсолюті це 53 кв км, або майже вдвічі менше, ніж у березні, та 6,5 разів менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%.

"Також зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв км до 98 кв км. За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв км області", - додати там.

Видання The Telegraph писало, що російська армія майже повністю відмовилася від тактики так званих "м’ясних штурмів", коли командування кидало в атаку великі хвилі піхоти, намагаючись виснажити українську оборону чисельною перевагою.

Тепер окупанти дедалі частіше використовують малі диверсійно-штурмові групи по двоє-четверо військових, які намагаються непомітно просочитися крізь позиції ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: