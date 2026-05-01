Китай відкрив найдовший у світі ескалатор на горі: годинний підйом за 20 хвилин (відео)

У Китаї відкрили найдовшу у світі систему зовнішніх ескалаторів, яка перетворила виснажливий підйом на комфортну прогулянку, повідомляє Indian Defence Review.

Новий об'єкт, розташований у повіті Ушань (муніципалітет Чунцін), отримав назву "Ескалатор богині". Система має довжину 905 метрів і піднімається на висоту понад 242 метри, що можна порівняти з 80-поверховим хмарочосом. Як зазначається у матеріалі, раніше мешканцям та туристам доводилося витрачати цілу годину на підйом крутими схилами, тоді як зараз цей шлях займає лише 21 хвилину.

Проєкт вартістю 23 мільйони доларів розробляли чотири роки. За наявними даними, система складається з 21 ескалатора, 8 ліфтів та 4 рухомих доріжок. Попри футуристичний скляний дизайн та панорамні платформи з видом на Три ущелини, споруда є не просто атракціоном, а важливою транспортною артерією. Щодня нею користуються близько 9 000 людей, щоб дістатися до лікарень, шкіл та музеїв.

Під час пікових навантажень на Китайський Новий рік система зафіксувала неймовірні 450 000 поїздок за кілька днів. На думку експертів видання Science et Vie, цей проєкт вкотре довів здатність Китаю перетворювати складну географію на майданчик для інновацій. Наразі вартість проїзду становить символічні 3 юані (близько 0,40 долара).

