Мають змивати мітки: в італійському місті запровадили нові штрафи для власників собак

У італійському портовому місті Ліворно власників собак зобов’яжуть змивати сліди міток своїх тварин у громадських місцях, інакше їм загрожуватимуть штрафи до 500 євро, пише The Guardian.

Зазначається, що мер міста Лука Сальветті запровадив такі заходи після скарг мешканців на неприємний запах, особливо в парках та на дитячих майданчиках.

Власники собак повинні будуть носити з собою пляшки з водою або розпилювачі, щоб очищати тротуари, лавки і навіть колеса припаркованих автомобілів і скутерів. Їхнім тваринам буде заборонено лишати сліди поблизу дверей і вікон, а особливо біля входів до магазинів, офісів і житлових будинків.

Відео дня

У заяві міської ради, яка пояснює нововведення, зазначено: "Громадські простори є спільною власністю, яку необхідно захищати, щоб забезпечити належний вигляд, гігієну та комфорт міського середовища".

У раді додали, що реагують на "численні звернення мешканців, які наголошують на дискомфорті через неприємні запахи та проблеми зі здоров’ям і гігієною, спричинені наявністю рідких відходів тварин у місцях, призначених для відпочинку дорослих і дітей".

Там також зазначили, що такі заходи особливо необхідні з огляду на значне зростання кількості домашніх тварин, насамперед собак.

Нові правила поширюватимуться на всіх, хто вигулює собаку – як власників, так і тих, хто доглядає за тваринами, – і діятимуть у період з 20 травня до 31 жовтня, який вважається найбільш проблемним через високі температури та низьку кількість опадів.

Порушникам загрожують штрафи від 25 до 500 євро.

Подібні правила вже діють у Ліворно щодо твердих відходів: вигулювачі собак зобов’язані мати при собі засоби для прибирання. Представники влади можуть проводити вибіркові перевірки, щоб переконатися, що люди належним чином підготовлені.

"У вересні минулого року в місті Больцано розгорілася дискусія після того, як місцева влада запропонувала запровадити податок на собак: 1,50 євро за ніч для тварин туристів і 100 євро на рік за кожного собаку для місцевих власників. Отримані кошти планували спрямувати на очищення вулиць від собачих відходів", - повідомляє ЗМІ.

