'Нафта буквально падає з неба': CNN розповів про ситуацію в Туапсе

Путін використав катастрофу як привід для повторення заїжджених звинувачень на адресу України.

Густі токсичні пари та полум'я, що піднімається після останньої атаки українського безпілотника на Туапський нафтопереробний завод, що належить "Роснефті", майже досягли висоти навколишніх Кавказьких гір. Про це пише телеканал CNN.

Пожежі від двох попередніх атак, 16 і 20 квітня, також гасили кілька днів, токсичні речовини лилися чорним дощем, покриваючи автомобілі та вулиці маслянистим брудом, що, на думку експертів, призвело до найстрашнішої екологічної катастрофи в регіоні за останні роки.

"Місто задихається від диму", - написав один із мешканців у соціальних мережах.

Відео дня

Зазначається, що нафтопереробний завод міста, розташований поруч із морським терміналом, є ключовим центром переробки та експорту нафти для Росії і в останні місяці неодноразово піддавався обстрілам з боку України.

"Нафта буквально падає з неба. Ми не можемо дихати. Все місто просякнуте мазутом, він капає на машини", - розповіла підприємниця Ельміра Айрапетян.

Волонтери зібралися тут частково тому, що регіональній та федеральній владі знадобилося майже два тижні - і три напади поспіль - щоб відреагувати.

Справжня екологічна катастрофа

Видання пише, що президент РФ Володимир Путін використав катастрофу як привід для повторення заїжджених звинувачень на адресу України у скоєнні "терористичних актів" проти російських мирних жителів та енергетичної інфраструктури.

На нічній нараді з питань безпеки він заявив, що удари по Туапсе "потенційно можуть призвести до серйозних екологічних наслідків".

Експерти в галузі охорони навколишнього середовища дотримуються дещо іншої точки зору. Еколог і опозиційний політичний активіст Євген Вітішко заявив:

"Це справжня екологічна катастрофа, як мінімум регіонального масштабу. Нічого подібного не було вже кілька років".

Супутникові знімки та відео з соціальних мереж показують, що нафта розлилася в річку Туапсе та море, при цьому частини південного узбережжя Чорного моря Росії все ще вкриті мазутом, хоча частина головного пляжу в Туапсе, судячи з усього, була очищена до вівторка.

Аналіз супутникових знімків показав, що сліди нафти поширилися щонайменше на 50 кілометрів від берега.

"Важливо зазначити, що ситуація в Туапсе включає в себе забруднення відразу декількох середовищ: повітря, ґрунту на великій території, річки, що протікає через місто, і Чорного моря. Це вкрай складна екологічна катастрофа, справжні масштаби якої на даному етапі важко оцінити", - заявив російський еколог Дмитро Лісіцин.

Він також порівняв рідкісне явище - дощ, насичений нафтою, - з подіями в Ірані минулого місяця, коли авіаудари по нафтовому складу в столиці Тегерані призвели до випаровування палаючого палива в токсичний дим, а потім і до дощу, насиченого нафтою.

"Випадання нафтових залишків з неба грудками - те, що можна назвати "нафтовим дощем" - вкрай рідкісне явище", - сказав він.

Вітішко зазначив, що слід було вжити більш швидких заходів, "як мінімум, ізолювати дітей, дитячі садки, школи".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "занадто рано оцінювати", чи слід було владі діяти швидше, щоб запобігти екологічним і медичним ризикам.

Україна посилює атаки на енергетичний сектор

Україна визнала здійснення всіх трьох атак на нафтопереробний завод "у рамках зусиль зі зниження військово-економічного потенціалу російського агресора".

Зазначається, що протягом кількох місяців Київ посилював атаки безпілотників великої дальності на критично важливу російську енергетичну інфраструктуру, намагаючись скоротити військовий бюджет Москви та ускладнити військову логістику. Ці атаки тривали і навіть посилилися, оскільки Москва отримувала вигоду від перебоїв у глобальних поставках енергоносіїв, спричинених війною США та Ізраїлю з Іраном.

У четвер над ще одним російським містом піднялися стовпи диму, оскільки енергетична інфраструктура Пермі, розташованої приблизно за 1400 кілометрів від українського кордону, другий день поспіль зазнавала атак. У середу Київ підтвердив, що завдав удару по нафтоперекачувальній станції. Губернатор Пермі підтвердив атаку безпілотника на "один із промислових об'єктів".

Туапський нафтопереробний завод уже був "фактично зупинений" після попередніх атак українських безпілотників минулої осені, заявив Суміт Рітолія, старший менеджер аналітичної компанії Kpler. Ці останні атаки "затримають терміни відновлення роботи та обмежать переробку продукції й експорт навіть після відновлення операцій".

Для місцевої підприємниці Айрапетян, яка допомагала координувати роботу волонтерів під час попередньої катастрофи на Чорному морі, коли два танкери втратили свій вантаж у морі неподалік від Анапи наприкінці 2024 року, це надто знайома ситуація:

"В Анапі нам довелося чекати два тижні на прибуття Міністерства з надзвичайних ситуацій. Це море мазуту. Місто не отримало необхідної допомоги".

На її думку, ситуація в Туапсе набагато гірша і вимагатиме значно більших зусиль для реагування.

Для еколога Лісіцина відсутність інформації викликає не меншу стурбованість.

"Через сорок років після чорнобильської катастрофи нічого не змінилося… Тоді практично не було інформації про рівень забруднення та його поширення серед населення, і зараз ситуація дуже схожа", - пояснив він.

Удари по Туапсе

Військовий експерт Юрій Федоров заявив, що сили оборони України цілком справедливо обрали тактику ураження російських об'єктів, пов'язаних з переробкою нафти, тому що це дешевше й ефективніше, ніж обстрілювати тисячі складів з боєприпасами.

