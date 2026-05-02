Як Північна Корея підтримує війну Путіна в Україні: у Bloomberg розкрили подробиці

Москва, у свою чергу, надає допомогу у суднобудуванні та радіоелектронній боротьбі, а участь у бойових діях дає Пхеньяну досвід і можливість перевірити свою тактику.

Північна Корея стала ключовим помічником Росії у війні проти України: за оцінкою південнокорейського INSS, у 2023–2025 роках вона поставила зброю та відправила військовослужбовців на суму до $14,4 млрд, отримуючи натомість російські військові технології та компоненти. Про це пише Bloomberg.

Пхеньян забезпечує РФ снарядами, ракетами та запчастинами до радянських танків, а також постачає близькі за характеристиками балістичні ракети малої дальності. За даними Сеула, до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців допомогли РФ повернути контроль над Курською областю після українського рейду.

Зазначається, що виграш КНДР - у союзній підтримці: у 2024 році Володимир Путін і Кім Чен Ин підписали пакт взаємної оборони. Москва допомагає з кораблебудуванням і РЕБ, а участь у бойових діях дає Пхеньяну досвід і перевірку тактики. Росія натомість постачає продовольство, енергоресурси та сировину, що підтримує економіку КНДР і нарощування її військового та ядерного потенціалу.

Ризики, які можуть виникнути у КНДР від надто тісної співпраці з РФ, зрозумілі: це й роздратування Китаю, і людські втрати (понад 6 тис. поранених і загиблих, за оцінкою британської розвідки), і можливе внутрішнє невдоволення.

Важливо, що влада легітимізує жертви музеєм, культом "мучеників" і навіть правилом "самопідриву", покликаним запобігти полону.

Співпраця РФ і КНДР

Раніше Кім Чен Ин взяв участь у церемонії відкриття меморіалу північнокорейським військовослужбовцям, які загинули у війні проти України.

Церемонія відбулася в Пхеньяні і була приурочена до річниці відновлення Росією контролю над Курською областю. На заході були присутні російські офіційні особи, включаючи представників вищого керівництва.

У посланні Путіна, зачитаному на заході, зазначалося, що меморіал стане "символом дружби та солідарності" між двома країнами.

