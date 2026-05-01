Трамп заявив Конгресу, що війна з Іраном 'завершена', - Politico

Згідно із законом, президент зобов'язаний отримати дозвіл, якщо бойові дії тривають понад 60 днів.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп повідомив законодавцям про те, що війна з Іраном "завершена". Як пише Politico, це спроба вгамувати суперечки щодо необхідності схвалення конфлікту Конгресом.

Білий дім виклав свою позицію виданню, оскільки близькосхідний конфлікт досяг 60-денного встановленого законом терміну, протягом якого операції мають бути припинені, якщо законодавці не санкціонують застосування військової сили. Трамп стверджував, що припинення вогню з Тегераном фактично зупиняє цей процес.

Зазначається, що цей лист покликаний запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де американський лідер стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна триває вже другий місяць без чіткої стратегії виходу. Але аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію зараз, коли вона досягла цього рубежу.

"З 7 квітня 2026 року між Сполученими Штатами та Іраном не було обміну вогнем. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - написав Трамп, зазначивши, що він продовжив припинення вогню на невизначений термін.

Лист з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, та триваючої військової блокади іранських портів. Президент заявив журналістам, що він представив Ірану "остаточну пропозицію", але висловив песимізм щодо можливості досягнення угоди з "роз'єднаним" урядом країни. Він сказав:

"Вони досягли прогресу, але я не впевнений, що вони коли-небудь досягнуть мети. Я б сказав, що я незадоволений… вони хочуть укласти угоду, але я не задоволений".

Міністр оборони Піт Гегсет представив юридичні аргументи, які адміністрація використовуватиме для продовження близькосхідної кампанії. На слуханнях у Сенаті він заявив, що припинення вогню "означає, що 60-денний відлік часу призупиняється".

Зазначається, що закон про військові повноваження 1973 року вимагає виведення американських військ з конфлікту протягом 60 днів після повідомлення Конгресу президентом, якщо тільки законодавці не проголосують за дозвіл на продовження військових дій. Білий дім може клопотати про продовження військових операцій ще на 30 днів з метою завершення конфлікту.

Представники Пентагону заявили, що американські збройні сили залишаються в стані готовності відновити атаки на Іран, якщо мирні переговори зірвуться.

Сенатор Тім Кейн назвав ідею про те, що Білий дім може оголосити війну закінченою без виведення військ з регіону, "абсолютно неправильною". Але він сказав, що республіканці повинні об'єднатися з демократами, щоб притягнути адміністрацію до відповідальності за це порушення.

"Я сподіваюся, що вони почують від своїх виборців достатньо про непопулярність цієї війни і про те, що вона не виправдовує відправку наших синів і дочок ризикувати своїми життями, щоб вони почали голосувати відповідно до даної ними конституційної присяги", - сказав він.

Раніше Трамп виступив із новими заявами щодо подій на Близькому Сході. Говорячи про причини того, що війна в Ірані досі не завершена, він згадав і про Україну.

Американський лідер підкреслив, що європейські країни-члени НАТО відмовилися взяти участь у кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, Вашингтону "нічим не допомогла" Італія.

