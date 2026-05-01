У збитих російських дронах знаходять західні деталі, випущені у 2025 році

Росія продовжує шукати шляхи обходу санкцій і закуповує західні компоненти для виробництва ударних дронів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, у дронах, які атакували Україну минулого тижня, під час аналізу виявили нові компоненти з Німеччини, Японії, Швейцарії, США, а також Тайваню та Великої Британії. Деталі були випущені у 2025 році.

Зокрема, вперше зафіксували новий елемент – блок активації Transit Brd. Також українські фахівці продовжують знаходити деталі швейцарського виробника STMielectronics, хоча закликали компанію "контролювати, куди саме продається їхня продукція".

Дані про знайдені компоненти вже передані партнерам.

Власюк зазначив, що РФ продовжує отримувати доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Тому, на його думку, санкційний тиск має постійно посилюватися.

При цьому, за його словами, у нових зразках майже зникли деталі з Нідерландів: "Це прямий доказ того, що системна робота з партнерами дозволяє перекривати доступ до критичних технологій".

Він додав, що Україна формує перелік критичного обладнання для НПЗ та нафтопереробних станцій, щоб обмежити його постачання до Росії та посилити тиск на енергетичну інфраструктуру.

Як Росія продовжує торгувати зі світом

Нагадаємо, що Росія та Іран активно нарощують торгівлю через Каспійське море. Експерти пов'язують це зі спробами Ірану подолати блокаду США в Ормузькій протоці. При цьому зазначається, що затягування війни в Ірані дозволяє Росії продавати нафту за вищою ціною.

Тим часом обсяги експорту російської нафти зросли, досягнувши найвищих значень за останній місяць. Згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg, чотиритижневі потоки сирої нафти з російських портів зросли до 3,52 мільйона барелів на день за період до 26 квітня.

