Білорусь виступає за реформування ОБСЄ

Київ. 5 грудня. УНІАН. Білорусь наполягає на необхідності реформування Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), оскільки вважає існуючу модель європейської системи безпеки неефективною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Сергій МАРТИНОВ сьогодні в Гельсінкі (Фінляндія) під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Трагічні серпневі події на Кавказі, застосування сили в зоні ОБСЄ в політичному сенсі означають неадекватність існуючої архітектури європейської безпеки, її нездатність запобігти новим конфліктам, кровопролиттю, загибелі людей, гарантувати їхню безпеку. На наших очах сьогодні відбувається подальша ерозія основоположних принципів міжнародного права. Руйнуються такі найважливіші режими контролю над озброєннями в Європі, як ДЗЗСЄ. Ми знову спостерігаємо спроби зміцнення своєї безпеки одними державами на шкоду безпеці інших держав регіону. Відроджується логіка блокового протистояння. Це небезпечна логіка. В цілому втрачається відчуття безпеки, стабільності, передбаченості», – сказав С.МАРТИНОВ.

На його думку, назріла відверта і чесна розмова про те, на яких принципах і як має будуватися загальна європейська безпека в майбутньому. «У цьому контексті Білорусь вітає і підтримує ініціативу Росії щодо розробки Договору про європейську безпеку. Вважаємо її своєчасною і чекаємо вже найближчим часом початку предметної дискусії з цього питання», - сказав міністр закордонних справ Білорусі.

С.МАРТИНОВ переконаний, що Європа потребує нового регіонального інструменту, що юридично зобов`язує, який дозволить забезпечити рівну безпеку для всіх держав на євроатлантичному просторі. «Такий договір, заснований на принципі неподільної і всеосяжної безпеки, міг би надати всім нам необхідні гарантії безпеки, створити дієві механізми контролю за дотриманням досягнутих домовленостей, закріпити колективну відповідальність за безпеку кожного його учасника», - заявив він.

За його словами, майданчиком для такого діалогу може стати саміт країн ОБСЄ. «У такому саміті, в нашому розумінні та у спільному розумінні наших колег по ОДКБ, могли б взяти участь як держави ОБСЄ, так й існуючі в Європі міжнародні організації у сфері безпеки», - вважає С.МАРТИНОВ.

Міністр закордонних справ Білорусі констатував, що ОБСЄ поки що не вдалося подолати кризові явища, які відзначалися останніми роками. «В результаті відмови від реального реформування ОБСЄ ми маємо сьогодні організацію, не здатну на ділі забезпечити ефективне вирішення ключових питань безпеки», - додав він.

На його думку, серед перспективних напрямів діяльності ОБСЄ у сфері протидії новим викликам і погрозам має залишатися тема захисту життєво важливої енергетичної інфраструктури від терористичних атак. «У рамках економіко-екологічного виміру ОБСЄ могла б стати каталізатором діалогу про технології альтернативних і поновлюваних джерел енергії, енергозбереження в регіоні ОБСЄ, сприяти розробці програм з ефективної передачі ноу-хау державам, що мають потребу. Необхідна також істотна модернізація військово-політичного інструментарію ОБСЄ, перш за все з погляду дієвого реагування на конфліктні ситуації», - пояснив С. МАРТИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 4-5 грудня в Гельсінкі (Фінляндія) проходило 16-е засідання Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) держав - учасниць ОБСЄ.

У роботі РМЗС брали участь делегації 56 держав - учасницьв ОБСЄ і 11 країн-партнерів зі співпраці, а також представники ряду міжнародних організацій.

Однією з ключових тем зустрічі стало обговорення питання про необхідність зміцнення безпеки в регіоні ОБСЄ та ідеї проведення загальноєвропейського саміту щодо майбутнього безпеки в Євро-Атлантиці.