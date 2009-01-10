Брюссель. 10 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вітає рішення України постачати газ Болгарії та Молдові з власних резервів.

Про це повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії.

“В нинішній ситуації найважливішим є знайти конкретні рішення для людей, які найбільше страждають. Населення Молдови та Болгарії – серед найбільш постраждалих від цієї серйозної газової кризи, і я вітаю постачання українського газу, як позитивний внесок в допомогу болгарським та молдавським громадянам в цій драматичній ситуації”, - заявив комісар ЄС.

Він також зазначив, що Комісія продовжує працювати над повним відновленням постачання газу до всіх постраждалих країн.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Україна заявила про намір постачати газ в обсязі 1,5 млн. кубометрів на добу Молдові та 2,0 млн. кубометрів на добу Болгарії з власних резервів.