Чехія відзначає роль України в енергобезпеці ЄС

Київ. 5 лютого. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО у рамках програми офіційного візиту до Чеської Республіки зустрівся з віце-прем’єр-міністром Чехії з європейських питань Александром ВОНДРОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у контексті головування Чеської Республіки в Раді ЄС у першій половині 2009 р. йшлося про підтримку чеською стороною поступу України шляхом європейської інтеграції. Обговорювалися питання європейської енергетичної безпеки. А.ВОНДРА відзначив важливу роль України у цій сфері. Сторони обговорили розвиток ініціативи ЄС «Східне партнерство», зокрема, у контексті ключової ролі України в рамках цієї ініціативи та підготовки до майбутнього саміту країн ЄС та «Східного партнерства» 7 травня 2009 р.

А.ВОНДРА підкреслив, що Чехія й надалі передаватиме українській стороні необхідний досвід щодо наближення до європейських структур.