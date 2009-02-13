У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо нелегальної міграції в регіоні Середземного моря та створення Європейського бюро підтримки системи надання притулку. Дата проведення: 26-27 лютого 2009 року Час початку: 10-00, 26 лютого 2009 року

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter