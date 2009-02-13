У Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

22:15, 13 лютого 2009
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують обмінятися думками щодо нелегальної міграції в регіоні Середземного моря та створення Європейського бюро підтримки системи надання притулку.

Дата проведення: 26-27 лютого 2009 року

Час початку: 10-00, 26 лютого 2009 року

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