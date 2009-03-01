Допомога банкам має передбачати і допомогу їх ”донькам”
19:20, 01 березня 2009Новини ЄС
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Погодилися лідери ЄС
Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери ЄС домовилися, що допомога банкам має передбачати і допомогу їх “донькам”.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).
“Ми погодилися що в банківському секторі допомога банкам має включати і допомогу їхнім “донькам” в інших країнах”, - сказав він.
Президент Єврокомісії не надав інших деталей.
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