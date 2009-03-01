Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідери ЄС домовилися, що допомога банкам має передбачати і допомогу їх “донькам”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив журналістам Президент Єврокомісії Жозеф БАРРОЗУ по завершенню неформального засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Ми погодилися що в банківському секторі допомога банкам має включати і допомогу їхнім “донькам” в інших країнах”, - сказав він.

Президент Єврокомісії не надав інших деталей.