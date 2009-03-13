У січні обсяг роздрібної торгівлі в ЄС зростав

Брюссель. 13 березня. УНІАН. У січні 2009 року порівняно з груднем 2008 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні збільшився на 0,1%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,6%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У січні-2009 порівняно з січнем-2008 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 2,2% в єврозоні та на 1,2% в ЄС-27.

У січні 2009 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із груднем 2008 року зменшилася на 0,3% в євро зоні, але зросла на 1,2% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зріс на 0,4% в обох зонах.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у січні-2009 порівняно із груднем-2008 спостерігалося в 11 країнах-членах, при чому найбільше - в Румунії (13,3%), Португалії (4,1%) та Фінляндії (3,0%). Найбільше зниження – в Литві (-11,9%), Латвії (-8,5%) та Словаччині (-4,9%).

У січні 2009 року порівняно з січнем 2008 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 2,4% в єврозоні та на 1,5% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 2,2% в єврозоні та на 0,8% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано у Великобританії (2,9%), Польщі та Швеції (по 1,9%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-19,8%), Литві (-15,2%) та Естонії (-12,9%).

У грудні 2008 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з листопадом 2008 року знизився на 0,3% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.