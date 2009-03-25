Доповідачі ПАРЄ приїдуть в Україну

Київ. 25 березня. УНІАН. Доповідачі Моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи перебуватимуть з візитом в Україні з 5 по 8 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в середу директор Бюро інформації Ради Європи в Україні Олександр ПАВЛІЧЕНКО.

“Це черговий візит, який передбачає зустріч з вищими посадовими особами, парламентаріями, представниками політичних партій та неурядових організацій, тобто з усіма політичними гравцями з тим, щоб підготувати зріз, аналіз ситуації щодо стану політичного життя в Україні, проблем і винести це питання на обговорення на наступній сесії ПАРЄ”,- сказав він.