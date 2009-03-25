Угода про малий прикордонний рух з Польщею запрацює до 1 червня

Київ. 25 березня. УНІАН. Внутрішньодержавні процедури погодження Угоди про правила місцевого прикордонного руху між Україною та Польщею будуть завершені найближчим часом, і до 1 червня поточного року документ набуде чинності.

В цьому запевнив заступник державного секретаря з внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, співголова українсько-польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва (МКРМС) Пьотр СТАХАНЬЧИК під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛИСЄЄВИМ у Варшаві, повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України.

Сторони домовилися про вжиття спільних зусиль з метою розширення прикордонної зони, яка охоплюється зазначеною угодою, за формулою „30 км +”.

Було обговорено питання оптимізації діяльності МКРМС та визначення пріоритетів українсько-польського міжрегіонального співробітництва в умовах підготовки до Євро-2012. Сторони погодилися, що потрібно відійти від декларативності у підготовці пропозицій Міжурядовою координаційною радою та перейти до реалізації конкретних проектів розвитку міжрегіональної співпраці.

К.ЄЛИСЄЄВ та П.СТАХАНЬЧИК погодилися щодо необхідності якісного поліпшення ситуації на українсько-польському державному кордоні. Йдеться, насамперед, про модернізацію існуючих і будівництво нових пунктів пропуску з метою створення належних умов для перетину спільного кордону під час чемпіонату Європи з футболу 2012 р.

Окрему увагу було приділено перспективам співпраці сторін на євроінтеграційному напрямку. К.ЄЛІСЄЄВ подякував польській стороні за незмінну підтримку європейського вибору України та висловив сподівання на продовження такого курсу, зокрема, що стосується підтримки ініціативи України щодо скасування візових зборів для українських громадян, що подорожують до ЄС.