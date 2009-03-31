Єврокомісія захищає право на допомогу колишнім комісарам

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Єврокомісія захищає права комісарів отримувати трирічну допомогу після відставки.

Про це повідомляє агентство AFP.

“Єврокомісія застосовує правила, які були погоджені країнами-членами ЄС”, - заявила з цього приводу представник Єврокомісії Валері РАМПІ, додавши, що існуюча в ЄС система схожа на такі ж системи в інших міжнародних організаціях.

Нині діюча в ЄС система передбачає, що колишній комісар отримує одномісячну допомогу на переселення, а потім, протягом трьох років після відставки отримує від 40% до 65% своєї зарплати так званої перехідної допомоги до досягнення ним віку в 65 років.

Система підтримки колишніх комісарів була розкритикована британською організацією євроскептиків Open Europe (“Відкрита Європа”), яка назвала безобразним той факт, що колишні комісари ЄС Пітер МЕНДЕЛЬСОН та Франко ФРАТТІНІ продовжують отримувати значні щомісячні суми, незважаючи на те, що залишили Комісію для того, щоб перейти до національних урядів.

В.РАМПІ у свою чергу наголосила, що гроші, що сплачуються колишнім комісарам, допомагають їм облаштуватися в “неєвропейському” світі, особливо через те, що частина приватних посад закрита для них через питання конфлікту інтересів.

При отриманні комісаром нової роботи після завершення діяльності в Комісії він продовжує отримувати допомогу, якщо його нова зарплата є меншою, ніж та, яку він отримував на посаді комісара. Зараз, базова зарплата комісара варіюється від 19 909 до 24 422 євро на місяць, не включаючи допомогу на проживання та інші види допомог та надбавок.

Колишній комісар ЄС може також отримувати пенсію за віком від Єврокомісії по досягненню ним 65 років на рівні 70% від останньої зарплати в Комісії.