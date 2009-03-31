Меркель бачить Росію серед модернізаторів ГТС України

Москва. 31 березня. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ вважає, Росія має бути підключена до процесу модернізації української ГТС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Берліні на спільній прес-конференції з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ, яка транслювалася в прямому ефірі російським інформаційним каналом «Вести».

”Україна дійсно є суверенною державою – безумовно. Але йдеться про газотранспортну систему з її вмістом, яка обслуговує декілька країн. Природно, що Росія має брати участь у цьому”, - сказала А.МЕРКЕЛЬ

Вона повідомила, що скористається можливістю ще раз переговорити із членами Єврокомісії, оскільки вважає, що газотранспортну систему України необхідно удосконалювати з урахуванням інтересів Росії.

А.Меркель підкреслила, що необхідно знайти засоби, щоб у рамках консультацій ЄС і Росії ліквідувати розбіжності, що виникли стосовно ГТС.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з постачання газу до Європи” було підписано Спільну декларацію ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН 27 березня на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.