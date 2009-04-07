Доповідач ПАРЄ радить Києву не відновлювати візи для ЄС

Київ. 7 квітня. УНІАН. Доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД вважає, що Україні не варто скасовувати безвізовий режим з ЄС.

Про це сьогодні, відповідаючи на питання журналістів в Києві, заявила доповідач Моніторингового комітету ПАРЄ Ренате ВОЛЬВЕНД.

«Я звичайно не Євросоюз, але такий крок міг би бути контрприводом особливо до тих країн, які погоджуються укласти більш прогресивні угоди в цьому контексті», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ 4 квітня, зокрема, заявив, що безвізовий режим України з Європою може бути скасовано найближчим часом, можливо, навіть до 7 травня.

Крім того, на переконання представника Президента, такі дії ”підштовхнуть європейців скасовувати візи нам”.

Між тим Міністерство закордонних справ України вважає, що було б оптимальним зберегти існуючі умови поїздок для громадян країни ЄС при швидкому запровадженні безвізових умов поїздок для громадян України.