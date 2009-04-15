Україна візьме участь у побудові широкої залізничної колії до Відня

Київ. 15 квітня. УНІАН. Залізниці України, Російської Федерації, Словаччини і Австрії 28 травня під час міжнародної залізничної конференції в Сочі планують підписати угоду, згідно з якою буде створено підприємство з рівними частками з реалізації проекту будівництва широкої залізничної колії (1520 мм) до Відня.

Як повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК журналістам, відповідних домовленостей сьогодні досягнуто в Києві між залізницями цих країн. За його словами, крім того, сьогодні ухвалено рішення про функціонування постійно діючої робочої групи з даного проекту.

«Підприємство фактично сформовано, тепер стоїть питання про те, що учасники в рівних частках роблять внески до його статутного фонду. Є своя процедура, підприємство займатиметься проектом, надалі – пошуком інвесторів, а робоча група займатиметься напрацюванням обсягів вантажів», - відзначив М.КОСТЮК.

Як наголосив він, сьогоднішні домовленості про те, що учасники проекту матимуть рівні частки, дуже важливі, оскільки це – однакова відповідальність і зацікавленість сторін.

За словами гендиректора, потенційний вантаж у цьому напрямку є, «але вантаж – як і будь-який процес – має «звикнути» до цього маршруту».

«Ми бачимо зацікавленість у проекті, тепер потрібно переходити до справи, яка полягає в тому, щоб існуюча система почала працювати і дала поштовх для будівництва майбутньої широкої колії територією Словаччини до Відня», - відзначив він. Водночас, за словами М.КОСТЮКА, про рівень інвестицій і про терміни реалізації проекту говорити поки що рано, вони залежатимуть від обсягу робіт. «Зокрема, необхідне будівництво логістичних терміналів на території Словаччини, Австрії. Швидше за все, вони будуть приватними. Цей проект буде різнопланового партнерства. Ми сподіваємось, що буде багато інвесторів різних форм. І головна інвестиція – в будівництво на території Словаччини широкої колії (1520 мм), виділення землі в Словаччині – а це - вже урядові рішення», - відзначив М.КОСТЮК.

На його думку, швидше за все, буде створено консорціум інвесторів. Обсяги на даному напрямку прогнозуються на рівні 30-40 млн. тонн на рік. На першому етапі довжина ділянки планується 600 км.

Як повідомляв УНІАН, в 2006 р. «Укрзалізниця» і ВАТ «Российские железные дороги» підписали меморандум про взаєморозуміння з метою сприяння реалізації проекту продовження широкої залізничної колії до центру Європи.

Зокрема, планувалося загальне напрацювання проекту з будівництва колії завширшки 1520 мм від міста Кошіце через Братиславу (Словаччина) до Відня (Австрія).

Тоді орієнтовна вартість проекту оцінювалася в 1,6 млрд. дол. За даними «Укрзалізниці», будівництво широкої колії до центру Європи дасть змогу збільшити вантажооборот на 60% і безперешкодно транспортувати вантажі залізницею з країн азіатсько-тихоокеанського регіону. Крім того, відпаде необхідність платити за перевстановлення вагонів із широкої колії на вузьку і навпаки.

Стандарт європейської залізничної колії вужчий – 1435 мм, на відміну від прийнятих у країнах СНД 1520 мм. Через необхідність перевстановлення вагонів з однієї на інший тип колії вагони затримуються на кордонах.