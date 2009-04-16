ЄК відреагує на відновлення Молдовою віз для румунів

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Єврокомісія вивчає відновлення Молдовою візового режиму щодо Румунії.

Як повідомляє румунське національне агентство новин AGERPRES, про це 15 квітня заявив комісар ЄС з питань мультилінгвізму, представник Румунії в Єврокомісії, Леонард ОРБАН, перебуваючи у Бухаресті.

За словами комісара, Комісія має на меті визначити, яким чином вона може реагувати на це рішення влади Молдови, враховуючи, що переговори з цією країною щодо угоди про спрощення візового режиму і досі перебивають на ранній стадії.

Комісар зазначив, що Комісія вивчить докладно це питання найближчим часом.

Він також додав, що не може бути й мови про позитивні чи негативні сигнали, або про підтримку чи не підтримку дій Румунії з боку ЄС, оскільки принцип солідарності і так працює.

“Що зараз обговорюється в правовій та юридичній площині, це можливі дії на рівні європейських інституцій”, - зазначив Л.ОРБАН.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня у Молдові, на яких перемогу здобула правляча Комуністична партія, у Кишиневі відбулися масові акції протесту, які переросли у сутички з поліцією. Маніфестанти виходили на вулиці з румунськими прапорами, що дало підстави Президенту країни Володимиру ВОРОНІНУ обвинуватити Румунію у підготовці державного перевороту в Молдові, відновити візовий режим для Румунії та оголосити персоною нон-грата посла Румунії в Молдові і ряду співробітників посольства.