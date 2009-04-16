ЄС може стати посередником між владою тп опозицією Грузії

Москва. 16 квітня. УНІАН. Євросоюз готовий узяти на себе роль посередника, підготувати зустріч Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ і лідерів опозиції.

Про це повідомив лідер опозиційного «Альянсу за Грузію» Іраклій АЛАСАНІЯ після сьогоднішньої зустрічі з представником Євросоюзу на Південному Кавказі Пітером СЕМНЕБІ, передає «Грузія Online».

За словами І.АЛАСАНІЯ, на зустрічі вони обговорили політичну обстановку, що утворилася в країні, і домовилися, що потрібно зробити все для зустрічі з Президентом.

«З нашого боку ми підтвердили готовність до зустрічі, яка повинна відбутися тільки з одного питання, якого вимагає грузинське суспільство. Це відставка Президента. Проте ми зазначили, що вислухаємо і ті ідеї, які бачить влада для вирішення питання, а після цього ознайомимо суспільство з результатами», - сказав І.АЛАСАНІЯ.

Разом із тим, за його словами, важливо також те, що лідери «Альянсу за Грузію» повідомили П.СЕМНЕБІ про напади, що сталися за ці дні, і сказали, що має бути зроблене все для припинення подібних фактів.

«Це дуже небезпечна гра - здійснювати терористичні акти проти активістів, - що рано чи пізно викличе реакцію у відповідь громадян, а це означає хаос. Закликаю владу розібратися в ситуації і припинити терор такими методами», - заявив І.АЛАСАНІЯ.

У свою чергу П.СЕМНЕБІ знову запропонував представникам опозиції і влади сісти за стіл переговорів.

«Наступають святкові дні. Це мають бути не тільки дні відпочинку, але й дні, які дадуть можливість владі і опозиції визначити, яким буде найближче майбутнє», - заявив П.СЕМНЕБІ.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня опозиція проводить у Тбілісі масові акції з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ, пікетуючи будівлі парламенту, президентської резиденції, Суспільного телебачення і Держканцелярії.