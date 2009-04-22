Ryanair може запровадити збори з пасажирів за зайву вагу

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Ірландська low-cost авіакомпанія Ryanair вивчає можливість запровадження додаткових зборів з “товстих” пасажирів.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це компанія заявила сьогодні, після того, як представила результати проведеного серед своїх пасажирів дослідження на цю тему.

Згідно з результатами дослідження, зі 100 тисяч респондентів 29% висловилися за запровадження таких додаткових зборів.

Зараз компанією розглядаються дві пропозиції: збирати додаткові збори за перевищення пасажирами ваги в 130 кг. для чоловіків та 100 кг. для жінок, або збирати збори у випадку, якщо індекс маси тіла, що розраховується, як співвідношення зросту до ваги, перевищу 40 (вважається, що людина має зайву вагу, якщо цей індекс більший за 30 – УНІАН).

Агентство повідомляє, що деякі американські авіакомпанії вже запровадили такого роду заходи, примушуючи людей із завою вагою купувати квитки в бізнес-клас, в якому крісла є більш широкими, ніж в економ-класі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ryanair вже запровадила стягнення плати за користування туалетом у повітрі на своїх літаках.