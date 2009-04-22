Комітет регіонів посилить співпрацю зі східними сусідами ЄС

Брюссель. 22 квітня. УНІАН. Комітет регіонів ЄС вирішив посилити співпрацю з регіональною владою країн-учасниць Східного партнерства.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у позиційному документі, схваленому сьогодні Комітетом.

У документі, підготовленому Іштваном СЕРТО-РАДІЧЕМ, мером міста Уска (група ліберальних партій, Угорщина) зазначається, що на сьогодні Комітет регіонів поки не готовий позитивно відповісти на пропозицію Єврокомісію створити структуру для обмінів між представниками регіональних та місцевих влад з країнами-східними партнерами на зразок Регіональної асамблеї, що існує в рамках Союзу для Середземномор’я. “Нарощування потужності дій місцевих та регіональних влад і громадянського суспільства в публічній політиці часто обмежене слабкістю місцевих демократій та відсутністю справжнього процесу децентралізації в країнах Східного партнерства”, - заявив з цього приводу доповідач.

Водночас, члени Комітету регіонів висловилися за посилення політичного діалогу з колегами з країн-учасниць Східного партнерства з метою обміну досвідом щодо розвитку місцевої демократії.

Члени Комітету регіонів також висловилися за розробку спеціальної стратегії для країн регіону Чорного моря та Дунаю на зразок стратегії для Балтійського моря, яка, на переконання членів Комітету, є конкретним прикладом здійснення політики територіальної схожості.

Комітет регіонів є консультативним органом ЄС. Він був створений в 1994 році і з ним погоджується дві третини законодавчих рішень ЄС.