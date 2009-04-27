Свинячий грип підозрюють в Швейцарії, Данії та Італії

Брюссель. 27 квітня. УНІАН. В Італії, Данії та Швейцарії виявлено осіб з підозрою на захворювання свинячим грипом.

Як повідомляє сьогодні італійське агентство ANSA, в Італії виявлено один випадок у жінки з Венеції, яка тільки-но повернулася з Сан-Дієго в Каліфорнії (США). Медики зазначають, що загрози її життю не має.

5 випадків захворювань, схожих на свинячий грип виявлено у жителів Данії, які зараз перебувають на обстеженні у двох шпиталях, повідомляє датський телеканал TV2 News. За даними телеканалу, четверо з них тільки-но повернулися з Мексики, а п’ятий перебував на півдні США.

При цьому, за даними телеканалу, Данія накопичила в резервах близько тонни препарату від пташиного грипу Tamiflu, якій ввжається ефективним і від свинячого грипу.

Як передає швейцарське агентство ATS, 5 випадків захворювань, схожих на свинячий грип, виявлено в цій країні. Всі п’ятеро постраждалих нещодавно повернулися з Мексики.

Як повідомляв УНІАН, один випадок свинячого грипу було також зареєстровано в Іспанії, 4 підозри на свинячий грип – у Франції.

В Мексиці, звідки і почав розповсюджуватися свинячий грип, від нього вже померли 103 особи, близько півтори тисячі – вражені його вірусом.