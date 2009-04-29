МЗС закликає країни ЄС скасувати плату за візи

Київ. 29 квітня. УНІАН. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ закликав послів держав-членів Європейського Союзу підтримати ініціативу щодо скасування оплати за шенгенські візи для українських громадян.

Як повідомив УНІАН речник МЗС Василь КИРИЛИЧ, під час зустрічі з Трійкою послів держав-членів ЄС у складі посла головуючої в ЄС Чехії, голови Представництва Єврокомісії в Україні та посла Швеції в Україні головну увагу було приділено змістовному наповненню саміту держав-учасниць “Східного партнерства”, який відбудеться 7 травня у Празі.

Сторони також обговорили сучасний стан візового діалогу Україна-ЄС та перспективи подальшої лібералізації візового режиму.

Посли ЄС привітали позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо необхідності збереження безвізового режиму поїздок в Україну для громадян Євросоюзу, оприлюднену ним під час прес-конференції 22 квітня.

Відбувся також обмін думками щодо підготовки до відзначення у травні Дня Європи в Україні, в тому числі 16 травня в Києві.