”Східне партнерство” не є альтернативою намірам України вступити в ЄС

Будапешт. 29 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що проект «Східне партнерство» не є альтернативою намірам України інтегруватись до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Будапешті українським журналістам.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ініціатива «Східне партнерство» свідчить про те, що Європейський Союз відчуває необхідність певної окремої співпраці з країнами Європи, які на сьогодні не є членами ЄС. «Це засвідчує значимість цих відносин», - сказав Президент, додавши, що сам цей факт висунення такої ініціативи треба вітати.

Разом з тим, він зауважив, що для України ця ініціатива не є альтернативою подальшому поглибленню відносин з ЄС, зокрема, подальшій роботі над Угодою про асоціацію з Євросоюзом.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у рамках ініціативи «Східне партнерство планується розглянути декілька тем для співпраці, зокрема, це сфери енергетики, транспорту, спільна транзитна політика, розвиток малого і середнього бізнесу.

«Це порядок денний «Східного партнерства», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами. у рамках проекту «Східне партнерство» буде розглянута можливість фінансування з боку ЄС спільних проектів у перелічених сферах.