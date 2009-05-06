МінПЕК: ”Одесу-Броди” складно перевести в аверсний режим

Київ. 6 травня. УНІАН. Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН вважає проблематичним негайне переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим використання через відсутність контрактів на постачання і споживання нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ПРОДАН висловив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів, коментуючи доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність негайного переведення нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсний режим.

«На жаль, на сьогодні немає власника нафти, який здійснив би відповідні заходи, який мав би нафту і покупця цієї нафти на західному напрямку», - сказав Ю.ПРОДАН.

У той же час міністр звзначив, що поки що не ознайомлений з текстом відповідного доручення В.ЮЩЕНКА.

За словами Ю.ПРОДАНА, на сьогодні жодна з організацій не заявила про свою зацікавленість в інвестуванні проекту з використання цієї ділянки нафтопроводу в аверсному режимі.

«Якщо буде відповідний техніко-економічний ефект від такого транспортування, якщо будуть зацікавлені організації, ми шукатимемо кошти разом з такими зацікавленими сторонами. На сьогодні ж ми розіслали пропозиції провідним організаціям і підприємствам, які можуть бути зацікавлені або в отриманні відповідної нафти, або мають у своєму розпорядженні власну нафту, але на ці пропозиції досі ніхто не відгукнувся», - пояснив Ю.ПРОДАН.

Міністр також повідомив, що необхідний обсяг фінансування переведення нафтопроводу в аверсний режим використання розраховуватиметься, виходячи з об’ємів нафти, запропонованих для транспортування.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня на нараді, присвяченій виробленню єдиної позиції всіх гілок влади про подальше ефективне просування ідеї про Євразійський нафтотранспортний коридор Президент В.ЮЩЕНКО закликав уряд терміново перевести нафтопровід «Одеса – Броди» в аверсний режим.

При цьому В.ЮЩЕНКО також закликав Кабінет міністрів керуватися національними інтересами, приймаючи відповідне рішення.

«Я розумію, які там політичні підтексти були і залишаються, щоб блокувати це рішення, але сьогодні я звертаюся до здорового глузду і до національних інтересів. І я переконаний, що в уряду знайдеться мужність і мудрість прийняти відповідне рішення», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що під час зустрічі 9 квітня Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ підтвердив готовність азербайджанської сторони здійснювати постачання каспійської нафти для потреб українського і європейського ринків. При цьому він говорив і про готовність надати нафту для технологічних потреб, пов’язаних із запуском нафтопроводу в аверсному режимі.

«Тому питання сьогодні залишається за українською стороною», - додав Президент України.