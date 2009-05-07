Сікорський пропонує РФ брати участь в проектах ”Східного партнерства”

Варшава. 7 травня. УНІАН. Міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ запропонував Росії взяти участь в проектах, що реалізовуватимуться в рамках нової програми Європейського Союзу, спрямованої на розвиток співпраці з країнами Сходу.

Як повідомляє TVN24, про це він сказав під час свого візиту до Москви, під час якого він провів зустріч з главою російського МЗС Сергієм ЛАВРОВИМ. (Р.СІКОРСЬКИЙ 5-6 травня перебував у російській столиці с робочим візитом – УНІАН).

«Запрошуємо теж Росію до деяких програм “Східного партнерства”, щонайменше тих, які стосуються Калінінградської області», - сказав учора Р.СІКОРСЬКИЙ.

Він відзначив, що “Східне партнерство” сприятиме модернізації країн, що беруть в ньому участь.

«Якщо сусіди ЄС, сусіди Росії модернізуються, то і Росія від цього виграє», - додав глава польського МЗС.

У свою чергу С.ЛАВРОВ додав, що «є реальна зацікавленість в тому, аби ця програма розвивалась згідно з домовленостями Росії та ЄС та не конфліктувала з іншими процесами».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня С.ЛАВРОВ обговорював ініціативу «Східного партнерства» з європейськими дипломатами. Після проведених зустрічей С.ЛАВРОВ заявив, що «занепокоєний деякими коментарями» стосовно цієї ініціативи, але не уточнив, про які саме коментарі йдеться.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 рр.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Саміт інавгурації «Східного партнерства» за участю глав держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться сьогодні, 7 травня, в Празі.