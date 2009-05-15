Пропозиції Росії про безпеку треба обговорювати в ОБСЄ

Брюссель. 15 травня. УНІАН. Чехія вважає, що ОБСЄ є кращим місцем для обговорення пропозицій Росії про нову архітектуру безпеки в Європі.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в чеському президентстві в ЄС напередодні самміту ЄС-Росія, якій відбудеться 21-22 травня в Хабаровську.

“Ми, звичайно, вивчатимемо всю інформацію щодо нових пропозицій з безпеки в Європі, що надходитимуть з Росії, однак, вважаємо, що ці питання потрібно скоріше обговорювати в рамках ОБСЄ, ніж в рамках саммітів “ЄС-Росія”, - зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив про необхідність переглянути існуючу архітектуру безпеки в Європі, оскільки нинішня архітектури не відповідає повністю вимогам сучасності. Нові пропозиції, висунуті Росією, звертають увагу на те, що ОБСЄ в її нинішньому форматі, більше не може служити надійним інструментом для захисту безпеки на європейському континенті.