Великобританія готова пом`якшувати візовий режим для України

Київ. 15 травня. УНІАН. Велика Британія підтверджує своє прагнення надалі розвивати діалог щодо пом’якшення візового режиму з Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це сказала директор у міжнародних справах Державної агенції Великої Британії з питань кордонів та міграції Барбара ВУДВАРД під час українсько-британських консультацій з консульсько-правових питань, які відбулися сьогодні у Лондоні.

“У контексті останніх позитивних зрушень у загальному діалозі Україна-ЄС, які, зокрема, знайшли відображення в укладенні відповідної двосторонньої угоди, британська сторона підтвердила своє прагнення надалі розвивати діалог щодо пом’якшення візового режиму України з Великою Британією, яка не є стороною Шенгенської угоди”, - зазначається у повідомленні прес-служби МЗС.

Українську делегацію на консультаціях очолював заступник міністра закордонних справ Олександр КУПЧИШИН.

Учасники зустрічі дійшли спільної згоди щодо необхідності інтенсифікації двостороннього діалогу у сфері візової політики, особливо беручи до уваги, що обидві країни мають усі необхідні підстави для цього.