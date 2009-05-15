У Хабаровську (Російська Федерація) відбудеться самміт Росія-ЄС
22:29, 15 травня 2009Новини ЄС
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В ході самміту сторони обговорять розвиток двосторонніх відносин між ЄС та Росією, питання подолання фінансової та економічної кризи, енергетичну співпрацю, боротьбу з кліматичними змінами, а також питання Близькосхідного мирного процесу, Іранської ядерної проблеми, обговорити ситуацію в Молдові та Грузії.
Дата події: 21-22 травня 2009 року. Час початку: 10-00, 21 травня 2009 року.
Час початку: 10-00, 21 травня 2009 року.
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