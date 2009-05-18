Посол РФ при ЄС каже про механізми для запобігання криз в енергетиці

Москва. 18 травня. УНІАН. Представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ виступає за створення механізмів із запобігання кризовим ситуаціям між Росією і Європейським Союзом у сфері енергетики.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «НГ-дипкурьер» від 18 травня 2009 року.

«Механізм раннього попередження у сфері енергетики – достатньо корисна обопільна ініціатива. Це не означає, що десь стоїть червоний телефон прямого зв`язку, і хтось комусь дзвонить і говорить: «Зараз відключимо газ» або «Трубу прорвало». Це, звичайно, важливо, але справа не тільки в цьому», - сказав В.ЧИЖОВ.

За його словами, йдеться і про підготовку законодавчих заходів, проектів з третіми країнами.

Водночас, В.ЧИЖОВ зазначив, що у РФ виникали питання про ефективність механізму попередження, коли в березні ЄС і Київ прийняли декларацію про модернізацію газотранспортної мережі України.

«Робилося це без нас. Ми ознайомилися з проектом декларації буквально за кілька днів, коли, за запевненнями наших єесівських партнерів, щось змінити було вже пізно», - сказав В.ЧИЖОВ.

За його словами, цей документ викликав масу питань.

«За час, поки я працюю на єесівському напрямі, Євросоюз постійно, як «Отче наш», твердив про необхідність диверсифікації маршрутів. А в тій декларації було написано, що необхідно розширити пропускну спроможність ГТС України на 60 мільярдів кубометрів, тобто більш як у півтора рази. Яка вже тут диверсифікація? А головне – звідки вони візьмуться, ці 60 мільярдів кубометрів? Узятися вони можуть лише з Росії, оскільки іншого джерела для ГТС України не існує в природі», - сказав він.

В.ЧИЖОВ зазначив, що подібний проект лише зміцнив би домінуюче положення України як транзитної країни. «З тих пір ми одержали масу запевнень як з боку ЄС, так і від українського керівництва про те, що нічого без нас вони робити не збираються», - додав він.