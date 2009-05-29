Україна та Польща активізують співпрацю у військовій сфері

Варшава. 29 травня. УНІАН. Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ і міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ домовилися про активізацію військово-технічної співпраці між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час зустрічі Ю.ЄХАНУРОВА і Р.СІКОРСЬКОГО, яка відбулася сьогодні в рамках візиту української військової делегації до Варшави.

Як наголосив Р.СІКОРСЬКИЙ, між Польщею і Україною є значні перспективи для розвитку співробітництва у військово-технічній сфері.

Міністр закордонних справ Польщі також зазначив, що польська сторона сьогодні отримала від України конкретні пропозиції про форми і напрямки співпраці і для їхнього розгляду будуть спеціально створені групи експертів.

Говорячи про конкретні проекти Р.СІКОРСЬКИЙ зазначив, що сьогодні актуально постало питання прискорення реалізації проекту із модернізації на підприємствах українського військово-промислового комплексу спільно з Польщею та Угорщиною бронетранспортерів для подальшого постачання їх до Іраку.

«На жаль, Україна поки що не отримала план дій щодо членства в НАТО, але Польща продовжує активно підтримувати євроатлантичні перспективи України, зокрема, в рамках роботи комісії «Україна – НАТО», - резюмував за підсумками переговорів польский міністр.