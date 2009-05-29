У Люксембургу розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів з питань зайнятості, соціальної політики, охорони здоров’я та захисту прав споживачів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують визначитися щодо Комюніке Єврокомісії щодо принципів відновлення економіки з метою створення нових робочих місць, а також досягнути політичної згоди щодо щорічних рекомендацій в області політики зайнятості країн-членів ЄС. Крім того, міністри планують схвалити рекомендації щодо безпеки пацієнтів та щодо європейських дій по боротьбі з рідкісними захворюваннями

Дата події: 8-9 червня 2009 року. Час початку: 10-00, 8 червня 2009 року.