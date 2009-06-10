В ЄС створять нові органи для посилення фінансового нагляду

Брюссель. 10 червня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС вважає за необхідне створити два нових загальноєвропейських органи для кращого оцінювання фінансових ризиків та нагляду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради, схвалених на її засіданні 9 червня в Люксембургу.

Згідно з документом, Рада, зокрема, підтримала пропозицію Єврокомісії створити Європейське бюро системних ризиків, до основних завдань якого мають належати оцінювання та аналіз інформації, моніторинг потенційних ризиків для фінансової стабільності Європи, визначення ризиків та оцінка їх з точки зору пріоритетності реагування, попередження про ризики, надання рекомендацій, в тому числі законодавчих щодо зменшення ризиків, співпраця з МВФ та третіми країнами.

Нове бюро має складатися з Керівного комітету, якій пропонуватиме порядок денний, а також з Генеральної Ради, яка має включати до себе керівників центральних банків 27-ми країн-членів ЄС, Президента Європейського центрального банку, трьох співголів Європейської наглядової адміністрації, представника Єврокомісії з правами голосу, а також представників національних наглядових органів без права голосу.

Міністри ЄС також погодилися створити Європейську систему органів фінансового нагляду, метою якої має стати посилення національного фінансового нагляду на національному рівні, посилення контролю за діяльністю транснаціональних груп, сприяння уніфікації національних законодавств в сфері діяльності фінансових ринків відповідно до загальноєвропейських правил та стандартів.

Крім того, Рада міністрів висловилася за трансформацію існуючих нині європейських комітетів нагляду в Європейську наглядову адміністрацію з розподілом діяльності за трьома напрямками: банківський сектор, сектор страхування та сектор безпеки функціонування ринків. Європейська наглядова адміністрація має забезпечувати застосування національними наглядовими органами стандартів ЄС в своїй практиці, зокрема, шляхом розробки обов’язкових технічних стандартів, необов’язкових рекомендацій, які можуть використовуватися національними наглядовими органами в окремих випадках. Крім того, до завдань адміністрації віднесено координацію аналізу ризиків, участь в роботі національних наглядових органів в статусі спостерігачів для виявлення можливих недосконалостей в застосуванні європейського законодавства, сприяння тренінгу персоналу національних наглядових органів.

Міністри ЄС також висловилися за надання Європейській наглядовій адміністрації повноважень з нагляду за окремими загальноєвропейськими компаніями, зокрема, рейтинговими агентствами та кліринговими установами. Водночас, повноваження Європейської наглядової адміністрації не мають розповсюджуватися на фінансові конгломерати, банки, страхові компанії, інвестиційні фірми тощо.

У висновках міністри також висловилися за те, щоб Єврокомісія запропонувала необхідний пакет законодавчих пропозицій для створення двох нових органів та посилення координації в сфері нагляду вже на початку осені з метою їх остаточного схвалення до початку 2010 року.