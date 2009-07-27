Канада ”потягне” ЄС до СОТ через заборону на продукцію з котиків

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Канада оскаржить у Світовій організації торгівлі (СОТ) рішення ЄС заборонити торгівлю продукцією з морських котиків.

Як повідомляє Інтернет-видання “EUbusiness”, про це заявив 27 липня в Оттаві міністр міжнародної торгівлі Канади Стокуелл ДЕЙ.

“Ми дуже розчаровані цим рішенням. Ми абсолютно переконані в тому, що воно порушує рекомендації Світової організації торгівлі”, - цитує видання міністра.

Міністр також зазначив, що полювання на котиків ведеться гуманно, науково і відповідно до правил підтримки популяції.

У свою чергу міністр з питань рибальства Канади Гейл ШИ, зазначила, що ЄС схвалив своє рішення, керуючись не науковими обґрунтування, а через хибну інформацію щодо того, яким чином здійснюється комерційне полювання на котиків.

Канадські урядовці заявили, що подадуть скаргу до СОТ у найближчі тижні, після того, як детально вивчать схвалене Євросоюзом рішення. Консультації мають розпочатися через 60 днів після звернення до СОТ.

У липні 2007 року Канада вже розпочала консультації в рамках СОТ з Бельгією та Нідерландами, які наклали ембарго на продукцію з котиків.

Загалом, близько 6 тис. канадців беруть участь в полюванні на котиків кожного року. Уряд видає дозволи на вбивство 338 тис. тварин на рік, і вважає, що популяція не стоїть на межі виживання.

За даними С.ДЕЯ, в 2009 році мисливці за котиками отримали 10 млн. дол. При цьому, за словами канадського міністра, 25% цих грошей були отримані від країн-членів ЄС, куди експортується продукція з цінного хутра котиків.

Канада, Гренландія та Намібія вбивають щорічно 60% з 900 тис. котиків. Серед інших країн, що ведуть комерційне полювання на котиків – Норвегія, Ісландія, Росія та США.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС заборонила продаж продукції з морських котиків.

Згідно з новими правилами, продаж продуктів зі шкіри котиків дозволено лише північним племенам, для яких полювання на них є традиційним заняттям.

Нові правила також розповсюджуються і на імпорт продукції зі шкіри котиків. Згідно з документом, імпорт буде дозволено лише в рідкісних випадках і тільки, якщо йтиметься про товари для особистого використання.