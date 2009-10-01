Російські миротворці грали і позитивну, і негативну роль в Грузії

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Російські миротворці в Грузії відігравали, як позитивну, так і негативну роль в розвитку конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді Комісії, текст якої оприлюднено на її офіційному сайті.

“Парадокс миротворчої ролі Росії в Грузії полягав в тому, що Росія поводилася, виходячи з власних інтересів і амбіцій збільшити стратегічний вплив на Південному Кавказі, але на місцевому рівні, російська присутність здавалася необхідною”, - написано у доповіді.

У документі зазначається, що російські миротворчі операції в Південній Осетії, в цілому, розглядалися як успішні та ефективні задля стабілізації конфлікту та полегшення інтерактивних переговорів між грузинською та осетинською стороною.

“Внаслідок цього не було суттєвого міжнародного тиску з метою перегляду цього, сфокусованого на Росії, миротворчого формату”, - написано в документі.

Разом з тим, автори доповіді зазначають, що грузинська сторона сприймала російських миротворців, скоріше, як прикордонників, які захищали адміністративні кордони Південної Осетії та Абхазії, а відтак, вимагала перегляду формату присутності миротворців в регіоні.

“Грузинські прохання інтернаціоналізувати миротворчий формат в Абхазії та Південній Осетії стримано сприймалися на Заході. Міжнародні організації та західні партнери Грузії допускали миротворчу та посередницьку роль Росії, пояснюючи це тим, що Росія визнала суверенітет Грузії, щонайменше формально”, - йдеться у доповіді.

“Лише з березня 2008 року, з ескалацією російсько-грузинських відносин щодо нерозв’язаних конфліктів вони почали оцінювати Росію, скоріше, як однією зі сторін конфлікту”, - написано далі у документі.

Автори доповіді зазначають, що разом з тим, це розуміння не трасформувалося в конкретні дії, які могли б сприяти зміні миротворчого формату.

У документі також зазначається, що участь Європейського Союзу у вирішені проблеми “заморожених” конфліктів була охарактеризована Міжнародною кризовою групою, як “робота навколо конфлікту”, а не як “робота над конфліктом”. При цьому, ЄС почав більш активно діяти в регіоні лише після збройного конфлікту у серпні 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Комісія ЄС з розслідування причин війни між Росією та Грузією у серпні 2008 року представила свою доповідь у Брюсселі.

Доповідь складається з трьох томів загальним обсягом понад тисяча сторінок.

Робота Комісії ЄС на чолі з Хейді ТАЛЬЯВІНІ була започаткована у грудні 2008 року. Результати очікувалися у липні цього року, однак, голова комісії попросила додаткового терміну для підготовки доповіді.

На початку серпня 2008 року відбулася війна між Росією та Грузією, в результаті якої Росія фактично окупувала два регіони Грузії – Абхазію та Північну Осетію, - визнавши незалежність цих самопроголошених республік.

Російські миротворці перебували в Абхазії та Південній Осетії з 1994 року, після підписання угод про припинення вогню внаслідок конфліктів 1991-1994 років між Грузією та обома її регіонами.