Австрія готова долучитися і до ”Набукко”, і до ”Південного потоку”

Москва. 5 жовтня. УНІАН. Австрія заявляє про свою готовність брати участь у реалізації як проекту «Набукко», так і проекту «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив глава МЗС Австрії Міхаель ШПІНДЕЛЕГГЕР на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Ми хочемо стояти на якомога більшій кількості ніг. Що стосується енергетичної безпеки, у нас є відповідний договір щодо нашої участі в проекті «Набукко», але ми починаємо вести переговори стосовно конкретної участі в проекті ”Південний потік” і того, як ми можемо в ньому брати участь ” , - сказав М.ШПІНДЕЛЕГГЕР.

За його словами, питання участі Австрії в «Південному потоці» стане однією з тем, яка відіграватиме велику роль у листопаді під час візиту в РФ федерального канцлера Австрії.

У свою чергу, С.ЛАВРОВ, відповідаючи на запитання, де в Росії знаходиться «центр влади» в Кремлі чи в уряді, сказав: «Не треба протиставляти «Південний потік» «Набукко» і не треба протиставляти Кремль «Білому дому» (уряду РФ) - це приблизно така ж штучна спроба».

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в Анкарі представники Туреччини, Австрії, Угорщини, Болгарії і Румунії підписали міжурядову угоду про будівництво газопроводу ”Набукко”. Проект передбачає постачання природного газу з Каспійського басейну до Європи в обхід Росії.

Проект ”Набукко” оцінюється в 7,9 млрд. дол. і передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням уже збудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. На початковій стадії трубопроводом планується перекачувати близько 15 млрд. кубометрів газу. На території Туреччини буде прокладено дві третини газопроводу - близько 2 тисяч кілометрів із 3,3 тисяч.

Розпочати будівництво газопроводу планується в 2010 році, транспортування газу по ньому - в 2014-му.

Проект ”Південний потік” створюється для диверсифікації постачань російського природного газу до Європи і зниження залежності постачальників і покупців від країн-транзитерів, зокрема від України і Туреччини. Його реалізацію вестимуть російський держмонополіст ”Газпром” та італійський концерн Eni. Проект передбачає прокладання підводної частини газопроводу завдовжки 900 км від російської компресорної станції ”Берегова” в Краснодарському краї до болгарського побережжя. Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції і через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначений. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.

Газопровід ”Набукко” вважається конкурентом ”Південного потоку”.