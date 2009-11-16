Болгарія визначилася з новим комісаром ЄС
Ним стане міністр закордонних справ Желєва
Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Болгарський уряд підтвердив, що новим комісаром ЄС стане міністр закордонних справ Руміана ЖЕЛЄВА.
Про це повідомляє Софійське агентство новин.
Р.ЖЕЛЄВА має замінити нинішнього комісара від Болгарії Мелєну КУНЄВУ, яка в чинному складі Єврокомісії опікується питаннями захисту прав споживачів.
Болгарський уряд планує, що новий комісар від цієї країни опікуватиметься однією з чотирьох наступних сфер: енергетикою, регіональним розвитком, розширенням або інфраструктурою.
Сама Р.ЖЕЛЄВА заявила, що хотіла б опікуватися або питаннями розширення ЄС, або політикою сусідства.
Як повідомляв УНІАН, нинішній склад Єврокомісії завершує свою діяльність в очікуванні призначень нових комісарів та вищого керівництва ЄС в світлі Лісабонської угоди, яка набере чинності з 1 грудня цього року.
Лідери ЄС на своєму саміті 19 листопада спробують досягнути згоди щодо призначення на дві ключові посади: Президента Європейської Ради та Верховного представника з питань зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Президента Єврокомісії було обрано у вересні, коли і лідери ЄС, і Європарламент погодилися зберегти на цій посаді на другий термін нинішнього Президента Жозеф БАРРОЗУ.