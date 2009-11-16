ЄК хоче отримати політгарантії від РФ про поставки газу

Брюссель. 16 листопада. УНІАН. Єврокомісія сподівається отримати політичні гарантії від Росії що та не зменшуватиме поставок газу у випадку криз з транзитними країнами.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Питання гарантій відкладене на саміт ЄС-Росія, і ми сподіваємося їх отримати на базі угоди, підписаної сьогодні”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві було підписано Меморандум про механізм раннього попередження у сфері енергетики.

Механізм раннього попередження покликаний забезпечити стійке і безперешкодне енергопостачання, попередження і подолання з мінімальними негативними наслідками надзвичайних ситуацій у сфері енергетики.

На початку цього року Європа протягом двох тижнів не отримувала російський газ через територію Україну внаслідок відсутності домовленостей щодо постачання газу між Москвою та Києвом.

Саміт Росія-ЄС відбудеться 18 листопада в Стокгольмі.