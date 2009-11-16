Міноборони бачить НАТО гарантом стабільності в євроатлантиці

Київ. 16 листопада. УНІАН. Україна й надалі розглядає Організацію Північноатлантичного договору як гаранта стабільності та безпеки на євроатлантичному просторі.

На цьому наголосив у Брюсселі тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО під час відкриття Консультацій Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони.

Як зазначив т.в.о. міністра оборони України, час, який минув після прийняття на Бухарестському самміті НАТО історичного для України рішення щодо її євроатлантичного майбутнього, був нашою державою достатньо ефективно використаний для продовження реалізації всебічно обґрунтованих та досяжних за своїми цілями планів підвищення оперативних спроможностей та трансформації Збройних Сил України. Крім того, було об’єктивно оцінено прогрес у досягненні військових критеріїв членства в Альянсі та, на підставі цієї оцінки, визначено подальші пріоритети продовження воєнної реформи, узгоджені з реформуванням всього сектору оборони України.

“Результати цієї роботи були покладені в основу розробки та реалізації другого розділу Річної національної програми з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору. Вони також є підґрунтям для системної роботи в рамках Стратегічного оборонного огляду, до участі в якому залучено крім Міністерства оборони та Збройних Сил ще 14 державних інституцій сектору безпеки і оборони”, - зазначив В.ІВАЩЕНКО.

Він також запропонував усім учасникам Консультацій обговорити набутий Україною досвід в ході виконання першого циклу Річної національної програми, попередні результати Стратегічного оборонного огляду та обмінятися думками щодо можливих механізмів підвищення ефективності нашого співробітництва.

Далі тимчасово виконуючий обов’язки глави вітчизняного військового відомства позитивно відзначив результати конференції, яка нещодавно відбулася в Братиславі в рамках неформальної зустрічі міністрів оборони.

На переконання т.в.о. міністра оборони України, такий формат обговорення з партнерами важливих проблем міжнародної безпеки, що стоять на порядку денному Альянсу, сприяє підвищенню рівня координації спільних зусиль та, водночас, забезпечує підвищення рівня індивідуальної відповідальності за підтримання регіональної та глобальної безпеки.

“Україна й надалі розглядає Організацію Північноатлантичного договору як гаранта стабільності та безпеки на євроатлантичному просторі, а набуття членства в Альянсі є стратегічною метою, на досягнення якої спрямована діяльність всіх органів державної влади нашої держави”, - наголосив тимчасово виконуючий обов’язки міністра оборони України.