ЄС в цілому задоволений готовністю до можливої газової кризи

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. Газова координаційна група ЄС в цілому позитивно оцінює готовність країн-членів до можливого повторення газової кризи.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, такого висновку група дійшла під час свого засідання 18 листопада цього року.

В ході засідання, зокрема, було констатовано, що практично всі країни-члени, що мають підземні сховища газу, заповнили ці сховища. Крім того, група звернула увагу на те, що країни, які найбільше постраждали під час останньої газової кризи у січні цього року, уклали комерційні короткострокові угоди на випадок надзвичайних ситуацій.

Група також звернула увагу на те, що нові проекти з можливого реверсного постачання газу були визначені і зараз імплементуються.

Разом з тим, Газова координаційна група звернула увагу на потребу координації планування на випадок надзвичайних ситуацій не лише на загальноєвропейському чи національному рівнях, але й на регіональному рівні.

Наступне засідання Газової координаційної групи відбудеться 14 грудня, в його ході планується ще раз оцінити готовність до можливого повторення газової кризи цієї зими.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього року країни Європи на 2 тижні залишились без російського газу, що транспортувався територією України, через відсутність домовленостей між Росією та Україною про постачання газу.

Газова координаційна група ЄС була створена в 2006 році для забезпечення безпеки постачання газу.