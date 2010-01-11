Іспанські підприємці хочуть ЗВТ з Україною

Київ. 11 січня. УНІАН. Іспанські підприємці зацікавлені у прискоренні укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення Зони вільної торгівлі, і висловлюють готовність сприяти цьому процесу.

Про це йшлося під час зустрічі в Іспанії міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА та керівництва Іспанської конфедерації підприємницьких організацій, що об’єднує близько 1 млн. представників малого та середнього бізнесу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, було наголошено, що якнайскоріше започаткування функціонування ЗВТ стане потужним стимулом взаємовигідного торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. У рамках зустрічі були обговорені спільні проекти, які могли б бути реалізовані, починаючи з 2010 року. Йшлося, зокрема, про зацікавленість іспанського бізнесу у збільшенні експорту українського зерна, кукурудзи та олії, інвестування у розвиток портової інфраструктури України та її аграрного сектору.

Іспанська сторона висловила також готовність у передачі досвіду щодо ефективного використання структурних фондів та технічної допомоги ЄС. Особливу зацікавленість іспанські підприємці виявили у налагодженні взаємодії в сфері енергоефективності та енергозбереження, реалізації екологічних проектів, розвитку туризму. Сторони також висловили зацікавленість у якнайшвидшому проведенні другого засідання Українсько-Іспанської комісії з торговельно-економічного співробітництва за участю як урядовців, так і представників провідних бізнесових кіл двох країн.

Керівництво Іспанської конфедерації підприємницьких організацій висловило намір організувати в 2010 році візит групи іспанських бізнесменів до України. П.ПОРОШЕНКО звернув увагу на необхідність подальшої лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, в т.ч. Іспанією, як потужного стимулу розвитку інтенсивних бізнесових та міжлюдських контактів.