Болгарська кандидат в комісари ЄС може не отримати місця

Брюссель. 13 січня. УНІАН. Депутати Європарламенту хочуть перевірити фінансові доходи кандидата на посаду комісара ЄС від Болгарії Руміани ЖЕЛЄВОЇ.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За інформацією видання, під час слухань в Комітеті з питань розвитку 12 січня болгарського претендента на посаду обвинуватили у володінні приватною компанією, що вона спростувала.

Разом з тим, депутати вирішили звернутися до Президента Єврокомісії з проханням надати відповідь протягом 24 годин щодо результатів внутрішнього аудиту відповідності декларації кандидата на посаду комісара її реальним статкам.

Р.ЖЕЛЄВА заявила, що припинила володіння компанією Global Consult, болгарською приватизаційною фірмою, наприкінці 2007 року, коли стала депутатом Європарламенту. Разом з тим, депутат від Болгарії Антоніа ПАРВАНОВА, заявила, що Р.ЖЕЛЄВА володіла компанією до квітня 2009 року, всупереч законодавству Болгарії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні представник Єврокомісії Піа АНДРІКІЄНЕ заявила на брифінгу, що Президент комісії поки не отримав ніякого запиту від депутатів Європарламенту.

“Президент відповість на будь-який такий запит. На сьогодні він не має такого запиту”, - сказала вона.

“На базі інформації, яка є на сьогодні, Президент впевнений в усіх кандидатах на комісії”, - додала представник Єврокомісії.

Вона також нагадала, що, згідно з кодексом поведінки комісарів, в деклараціях про прибутки кандидатів на посади комісарів мають відображатися їх прибутки за останні 10 років, а також володіння акціями чи цілими приватними компаніями.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами-членами ЄС, і розподілив між ними повноваження. Р.ЖЕЛЄВА мала стати комісаром з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи.

11 січня в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.