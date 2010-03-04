Тернопільська міськрада закликає ЄП скасувати пункт про Бандеру

Тернопіль. 4 березня. УНІАН. Тернопільська міська рада закликала Європарламент скасувати 20 пункт резолюції від 25 лютого, який стосується присвоєння провіднику Організації Українських Націоналістів Степану Бандері звання Герой України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, прийнятій сьогодні на позачерговій сесії міської ради. За неї 37 присутніх депутатів міськради проголосували одноголосно. В заяві зокрема нагадується, що в офіційному документі вищого законодавчого органу Європейського Союзу С.Бандеру названо колабораціоністом, тоді як на Нюрнберзькому процесі звинувачення у співпраці ОУН з фашистами були повністю відкинуті. «Німецький суд в Карлсруе, розглядаючи справу про вбивство С.Бандери агентом КДБ Сташинським, визнав фактичним організатором вбивства тодішнє керівництво СРСР. Причиною вбивства Бандери було те, що він став символом боротьби за незалежність України. Парламентська Асамблея Ради Європи засудила злочини двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму. Відтак великий подив викликає негативна оцінка Європарламентом особи С.Бандери – одного з найвизначніших борців проти гітлеризму та сталінізму у світовому масштабі», – йдеться у заяві.

Депутати висловлюють переконання, що пункт 20 резолюції від 25 лютого є підтвердженням того, що «Європа потребує суттєвого ідеологічного оновлення, а застосування політики подвійних стандартів до сусідніх країн зовсім не красить її керівництво».

«Подібні рішення лише знижують сприйняття ідеї євроінтеграції серед її прихильників в Україні», – наголошують депутати.

Відтак вони звернулися з проханням до європарламентаріїв скасувати пункт 20 згаданої резолюції.

Разом з тим пропозиція міського голови Романа ЗАСТАВНОГО звернутися до облради із закликом зініціювати на державному рівні перепоховання С.Бандери в Україні не набрала необхідної кількості голосів. Зокрема, депутат Тарас ГРЕБЕНЯК повідомив, що ОУН публічно засудила усі спроби спекуляцій на темі перепохованні праху С.Бандери. «Провід ОУН вважає, що для цього мають бути дві передумови. Насамперед, держава повинна визнати ОУН-УПА воюючою стороною у Другій світовій війні, наступне – у Києві має бути створено пантеон героїв, де б могли бути поховані Степан Бандера, Євген Коновалець, Симон Петлюра, Ярослав Стецько та інші герої», – сказав Т.ГРЕБЕНЯК.

У свою чергу депутат Сергій КИРИК зауважив, що за нинішньої політичної ситуації в Україні є ймовірність наруги над могилою С.Бандери, ніж доки його прах покоїться в Мюнхені.

Відтак за пропозицію ініціювати перепоховання провідника ОУН проголосувало 25 депутатів і вона не пройшла.